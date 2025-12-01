Incontro intimo in Polinesia francese

La fotografa Rachel Moore ha catturato un momento intimo tra una balena madre e il suo cucciolo nelle acque turchesi di Mo’orea, in Polinesia francese. La foto, intitolata In Her Shadow, mostra il cucciolo riposare sotto la superficie dell’acqua, protetto dalla madre. Moore spiega che i cuccioli di balena hanno un controllo limitato sulla loro galleggiabilità e spesso si nascondono sotto le madri per rimanere sommersi e al sicuro.

La foto di Moore fa parte di Edition Hope, un’iniziativa di Prints for Wildlife, una delle più grandi vendite di stampe di fotografia di wildlife al mondo. L’iniziativa presenta opere di oltre 200 fotografi di wildlife e natura, oltre a dare visibilità a nuovi talenti emergenti. Ogni stampa venduta costa 125 dollari e i proventi netti vanno direttamente a Conservation International, un’organizzazione non-profit che lavora a livello globale per proteggere la biodiversità, restaurare le foreste e sostenere le comunità che dipendono dalla natura.

La Conservation International ritiene che l’immaginario sia fondamentale per valorizzare e proteggere la natura. Il CEO dell’organizzazione, Dr. M. Sanjayan, afferma che le stampe di Prints for Wildlife offrono l’opportunità di portare la natura nelle nostre case e di contribuire alla sua protezione. Dal 2020, Prints for Wildlife ha raccolto oltre 1,6 milioni di sterline per la conservazione. Gli organizzatori dell’iniziativa ritengono che la fotografia possa ispirare l’azione e che ci sia ancora speranza per il futuro del nostro pianeta.