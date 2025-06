Incontro incredibile: nuovo gatto identico al defunto Voodoo

Una donna di nome Iris Kessler ha vissuto un’esperienza straordinaria dopo la morte del suo amato gatto Voodoo, con cui aveva condiviso l’infanzia. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, Iris si è trasferita per il suo ultimo anno di college e, nella veranda della sua nuova casa, ha trovato un gattino randagio che sembrava la copia esatta di Voodoo, presentando tratti distintivi come un occhio velato e un orecchio scheggiato.

Iris ha subito dato a questo nuovo felino il nome di Limbo. Nonostante il comportamento inizialmente timido del micetto, Limbo ha iniziato a fidarsi di Iris, entrando in casa e facendole compagnia. Il veterinario ha confermato che Limbo e Voodoo avevano all’incirca la stessa età, circa otto anni. Limbo ha accompagnato Iris durante l’anno accademico, fino a quando la sua salute non è purtroppo peggiorata. La vita da randagio aveva gravemente compromesso i suoi polmoni, e in un toccante parallelo, Limbo ha passato i suoi ultimi momenti tra le braccia di Iris, proprio come Voodoo aveva fatto in passato.

Iris ha descritto Limbo come un “amico quando non ne avevo nessuno”, evidenziando un legame profondo e significativo nato dalla sofferenza e dalla rinascita. La storia di Iris ha toccato molti utenti sui social, dimostrando quanto forte possa essere il legame tra gli esseri umani e gli animali domestici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it