Incontro inatteso in un bar

Il caso Sangiuliano continua a far discutere dopo le dimissioni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Venerdì 4 ottobre, Maria Rosaria Boccia è stata vista in piazza Montecitorio a Roma, suscitando l’attenzione dei giornalisti presenti. Tuttavia, Boccia ha evitato di rispondere a domande relative al caso e ha spiegato di essere lì solo per un “appuntamento” in un bar.

Durante un’intervista precedente a Corrado Formigli su La7, Boccia si era già espressa sul caso, dichiarando di aver risposto a tutte le domande. Quando un giornalista le ha chiesto se il blocco della sua nomina fosse arrivato da Arianna Meloni, Boccia ha risposto seccamente di non pensare a nessuno. Questo scambio ha alimentato ulteriormente le speculazioni su chi possa essere responsabile della situazione.

Nel dialogo con i cronisti, Boccia ha mostrato segni di insofferenza per le domande insistenti, dichiarando che non era lì per le troupe televisive, ma semplicemente per un appuntamento. I giornalisti hanno insistito, sottolineando che si trovava in un luogo affollato di media e che sarebbe stato appropriato rilasciare almeno una dichiarazione. Tuttavia, Boccia ha mantenuto la sua posizione di non voler commentare.

In un’altra intervista, Boccia ha affermato che la sua nomina era in fase di approvazione, ma ha notato che ha smesso di ricevere comunicazioni dal ministero il 16 agosto, giorno in cui è stata rimossa dalle chat ufficiali. Ha insinuato che l’interferenza che ha portato al blocco della sua carriera ministeriale potrebbe derivare da persone che non fanno parte del governo, pur senza nominarle direttamente.

Infine, quando le è stato chiesto se il fermo della sua carriera fosse attribuibile a Meloni, ha risposto con un sorriso, promettendo di chiarire tutto nelle sedi opportune, suggerendo quindi che porterà la questione in tribunale. L’attenzione su questo caso nel panorama politico italiano rimane alta, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni.