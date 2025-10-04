10.9 C
Incontro di Toscana Rossa a Suvereto per il futuro della Val di Cornia

Incontro di Toscana Rossa a Suvereto per il futuro della Val di Cornia

Domenica 5 Ottobre, alle 18, si terrà un evento di presentazione a Suvereto, presso la sala del Ghibellino, organizzato da Toscana Rossa a sostegno della candidata presidente Antonella Bundu.

L’incontro è organizzato dal coordinamento Val di Cornia-Elba e vedrà la partecipazione di Rossano Pazzagli, Catiuscia Ficcanterri, Riccardo Serni, Nicola Bertini e Benedetto Lupi, capolista di Toscana Rossa. Durante l’evento si discuteranno i problemi del territorio e le proposte di Toscana Rossa, che prevede un programma di sinistra focalizzato su pace, lavoro, antifascismo, antirazzismo, ambiente e pari opportunità.

Toscana Rossa si oppone alle grandi opere considerate inutili, come il rigassificatore e gli impianti fotovoltaici che minacciano l’agricoltura e il paesaggio. Antonella Bundu intende anche affrontare il problema delle liste d’attesa, migliorare la sanità territoriale e i trasporti pubblici, e garantire il diritto all’istruzione e alla casa. I promotori dell’iniziativa evidenziano come Toscana Rossa rappresenti un’alternativa chiara rispetto all’attuale governo di destra e al “campo largo” proposto da Giani, accusato di aver ridotto i servizi nel territorio e di non aver affrontato adeguatamente i temi del lavoro e della sanità.

