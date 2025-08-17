Incontro cruciale tra Trump, Putin e Zelensky su Ucraina

Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è previsto entro venerdì. Dopo un recente vertice in Alaska, Trump ha espresso l’intenzione di organizzare questo incontro se i colloqui con Zelensky nella Casa Bianca si svolgeranno positivamente.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha lamentato che la Russia non ha mostrato disponibilità a un cessate il fuoco, nonostante i continui attacchi contro l’Ucraina avvenuti durante i negoziati. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha confermato la sua presenza a Washington, su richiesta di Zelensky, e ha anticipato che alla riunione parteciperanno anche altri leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer e il presidente finlandese Stubb.

Nel contesto del conflitto, l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato che gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di fornire all’Ucraina “robuste garanzie di sicurezza”. Queste garanzie si ispirano all’articolo 5 della NATO e potrebbero coinvolgere territori in discussione. Witkoff ha anche indicato un possibile cessate il fuoco come successo positivo.

Zelensky ha sottolineato che i negoziati devono partire dall’attuale linea del fronte e ha chiesto che venga raggiunto un cessate il fuoco. Ha inoltre evidenziato che la Russia non sta mostrando segnali positivi in merito all’incontro trilaterale, esprimendo preoccupazione per la mancanza di rispetto verso i diritti ucraini e la sovranità del Paese.