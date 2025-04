Incontro con Trump: un’opportunità da cogliere

Intervistati da Bruno Vespa a Cinque minuti, Cristian Camisa, presidente di Confapi, e Massimiliano Giansanti, rappresentante del settore agricolo italiano, discutono l’incontro di Palazzo Chigi con la premier e il governo, in seguito all’annuncio di 25 miliardi da destinare a Pnrr, fondi di coesione e Patto sul clima, per supportare le aziende italiane contro gli effetti dei dazi statunitensi. Camisa descrive la riunione come positiva, evidenziando la volontà di lavorare insieme e lodando la strategia della premier Meloni. Sottolinea che una delle prime azioni deve essere l’eliminazione dei dazi autoprodotti e la limitazione dei dazi del 104% sui prodotti cinesi, affinché non invadano il mercato italiano. Propone anche un cambiamento del credito d’imposta per neutralizzare l’impatto dei dazi e la creazione di un hub per le PMI, possibilmente a Miami, per ridurre i costi di distribuzione.

Giansanti, dal canto suo, enfatizza la necessità di fondi straordinari e una rimodulazione del Pnrr, sottolineando l’importanza di promuovere i prodotti agroalimentari sui mercati nordamericani, dove l’Italia è il principale esportatore europeo del settore. Rispondendo a una domanda di Vespa, calcola che se i dazi scendessero al 10%, l’export italiano, attualmente valutato 8 miliardi, comporterebbe una perdita di 800 milioni. Infine, riguardo a Vinitaly, Giansanti evidenzia opportunità emergenti nei mercati del Far East e dell’est Europa, ma segnala la problematica di un elevato stock di invenduto da affrontare.