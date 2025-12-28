Incontro con Console Onorario del Brasile

Gli studenti del triennio degli indirizzi Economico-Relazioni internazionali per il marketing e Turismo, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Maria Lazzari”, hanno avuto l’opportunità di incontrare la professoressa Helen Gnocchi, Console Onorario del Brasile. L’incontro, incentrato sul tema della ‘Professione Diplomatica’, ha offerto una prospettiva autentica sulla vita diplomatica, con la Console onoraria del Brasile che ha condiviso la storia della sua famiglia e le difficoltà che le persone devono affrontare quando decidono di trasferirsi in un Paese straniero.

La Console ha spiegato il ruolo del Diplomatico, chiarndo le differenze e le specificità delle diverse cariche istituzionali, come Ambasciatore, Console Generale e Console Onorario. Ha anche sottolineato l’importanza cruciale dell’integrità morale e professionale che deve contraddistinguere tali figure e il percorso di studi necessario per intraprendere questa carriera.

La professoressa Gnocchi ha raccontato la sua personale esperienza, partendo dai suoi studi in Relazioni Internazionali e Antropologia, e ha spiegato come abbia sviluppato una profonda passione per la difesa dei diritti, impegno che la vede attualmente schierata attivamente nella lotta contro la violenza sulle donne e più in generale sulla violazione dei diritti umani e del rispetto dell’ambiente.

La Console ha lanciato un messaggio potente agli studenti, sottolineando come la vita del diplomatico sia sempre e prima di tutto al servizio della comunità, e per questo motivo ha enfatizzato l’importanza dello studio quale strumento indispensabile all’ampliamento della conoscenza e della crescita personale, da corredare con buone dosi di empatia, spirito imprenditoriale e la determinazione nell’inseguire le proprie passioni e coltivarle con impegno e dedizione.

L’evento si è rivelato l’occasione per la nascita di una stimolante collaborazione culturale che avvicinerà gli studenti del Lazzari alla lingua portoghese, alla cultura brasiliana e alle opportunità offerte dalle relazioni internazionali intercorrenti tra i due Paesi. Per la buona riuscita dell’incontro ha collaborato la Commissione Comunicazione dell’ITCS “Maria Lazzari” composta dai professori Malerba, Monetti e Tiozzo.