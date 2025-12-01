Incontro a Siracusa su Gaza e diritti umani

Il Dipartimento regionale siciliano del Partito Democratico per le risorse e lo sviluppo del bacino del Mediterraneo organizza un incontro pubblico martedì 2 dicembre alle ore 17:30 presso il Salone conferenze “San Giovanni Paolo II” di Siracusa. L’incontro si intitola “Gaza, Flotilla, Diritti Umani e Pace – Salute e dignità umana in Palestina”.

All’evento interverranno rappresentanti del mondo politico, medico, sociale e attivisti che sostengono la popolazione palestinese, tra cui esponenti dei Giovani Democratici, della Comunità Islamica Italiana, dell’equipaggio delle missioni umanitarie “Karma” e della Global Sumud Flotilla, medici attivi tra Gaza e Lampedusa ed eurodeputati di diverse forze politiche.

Sarà previsto inoltre un collegamento da Gaza City con il sindaco Yahya Al Sarraj. L’evento sarà introdotto da Massimo Costanza, con i saluti di benvenuto di Massimo Milazzo, e moderato da Giuseppe Patti. Al termine dell’incontro è previsto un dibattito aperto al pubblico.