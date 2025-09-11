Incontro a Orsomarso per il bilancio dell’opposizione politica

Il Gruppo Consiliare “Rinascita Democratica” di Orsomarso ha organizzato un incontro pubblico per domenica 14 settembre alle ore 19 in Piazza Municipio. Durante questo evento, verrà analizzata l’attività politica del gruppo come opposizione in Consiglio comunale e si discuterà la creazione di un’aggregazione civica e democratica in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’obiettivo dell’incontro è presentare una proposta di rinnovamento credibile per guadagnare la fiducia dei cittadini di Orsomarso. Il gruppo di opposizione ha lavorato intensamente, presentando interrogazioni, mozioni e documenti di denuncia, rivelando problemi e criticità della maggioranza attuale, che governa da tempo e sembra ignara delle critiche.

Si precisa che l’incontro di domenica è stato pianificato da tempo e non è una reazione al comizio del sindaco tenuto il 31 agosto. Tuttavia, durante l’evento, il capogruppo Pio G. Sangiovanni risponderà alle affermazioni del sindaco, evidenziando le omissioni nelle risposte a questioni sollevate dal gruppo di opposizione in un documento già affisso nelle bacheche comunali.