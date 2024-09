Incontro a Milano: Mario Draghi e Marina Berlusconi, con Gianni Letta presente

L’incontro tra Mario Draghi e Marina Berlusconi, avvenuto a Milano il 11 settembre, ha suscitato un forte interesse nella scena politica italiana. Questo incontro è stato organizzato poco dopo la presentazione da parte di Draghi, ex presidente del Consiglio e governatore della Banca Centrale Europea, del suo rapporto sulla competitività in Europa a Bruxelles. Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi e presidente di Mondadori, ha accolto Draghi nella sua residenza in Corso Venezia, con la presenza anche di Gianni Letta, storico consigliere di Silvio Berlusconi.

Dettagli sui contenuti della conversazione rimangono riservati, con poche informazioni trapelate dai partecipanti. Un portavoce di Marina Berlusconi ha definito l’incontro come un “incontro di cortesia già pianificato da tempo”, suggerendo che fosse un’opportunità per conoscersi meglio. Questo tipo di incontri a vari livelli è prassi consolidata per la presidente di Mondadori in qualità di imprenditrice.

La situazione ha generato una serie di speculazioni tra politici e osservatori, che si interrogano sulle implicazioni di questo colloquio. La partecipazione di Gianni Letta, noto per il suo ruolo di collegamento tra Mediaset e Forza Italia, ha ulteriormente alimentato le discussioni, in particolare all’interno del centrodestra. Fonti riferiscono che Matteo Salvini e Giorgia Meloni non abbiano accolto con favore la notizia dell’incontro.

Nonostante l’incertezza sulle motivazioni dell’incontro, ci sono due certezze: Draghi sarà convocato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni per un incontro ufficiale e gode di un’importante stima all’interno della famiglia Berlusconi. Infatti, Silvio Berlusconi aveva inizialmente proposto Draghi come governatore della Banca d’Italia e poi come presidente della BCE. Recentemente, Marina Berlusconi aveva elogiato Draghi per il suo operato e la sua capacità di ristabilire l’importanza di competenza e serietà nella gestione degli affari pubblici, esprimendo un giudizio favorevole al suo governo.

In conclusione, l’incontro tra Draghi e Berlusconi rappresenta un punto di riferimento non solo per le relazioni tra le figure di spicco del panorama politico italiano, ma anche per il futuro del centrodestra e per la dirigenza della famiglia Berlusconi.