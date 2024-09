Incontro a Berlino tra l’Ambasciatore Armando Varricchio e l’Amministratore Delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma

Si è svolto un incontro significativo tra l’Ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, e Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, nell’ambito della fiera InnoTrans. Quest’incontro ha offerto l’opportunità di discutere la presenza del Gruppo FS in Germania e le potenzialità di ulteriore sviluppo nella cooperazione economica tra Italia e Germania. Il Gruppo FS considera l’Europa come il suo mercato domestico, con un forte impegno nel settore ferroviario e stradale. La Germania ricopre un ruolo chiave nella strategia di espansione internazionale del Gruppo.

Il Gruppo FS ha una solida posizione nel mercato ferroviario tedesco, operando sia nel trasporto passeggeri che in quello merci. Netinera, controllata da Trenitalia, è il secondo operatore privato nel trasporto locale in Germania, mentre TX Logistik, controllata da Mercitalia Logistics, è diventata nel 2023 il secondo operatore nel trasporto merci, aumentando la sua presenza con l’acquisizione del terminal logistico di Duisburg e del Gruppo tedesco Exploris. Inoltre, ci sono prospettive per un’ulteriore espansione nel settore dell’alta velocità grazie ai collegamenti Frecciarossa di Trenitalia.

L’Ambasciatore Varricchio ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania, sottolineando come Berlino sia il primo partner commerciale dell’Italia e il principale mercato per le esportazioni italiane. Ha evidenziato le opportunità derivanti dall’interconnessione dei due tessuti produttivi, che possono rivelarsi vantaggiose per il “Sistema Paese” italiano.

Donnarumma ha ribadito che la Germania è un attore centrale nel mercato ferroviario europeo e un Paese chiave per l’espansione del Gruppo FS. Ha menzionato l’interesse del Gruppo a entrare nel settore dell’alta velocità tedesco, sfruttando la liberalizzazione del mercato ferroviario europeo, simile alle strategie già attuate in Francia e Spagna. In partnership con Deutsche Bahn, il Gruppo FS sta sviluppando nuovi collegamenti transfrontalieri che, a partire dal 2026, collegheranno Roma e Milano a Monaco con il Frecciarossa 1000, segnando un’importante espansione della rete ferroviaria transnaionale.