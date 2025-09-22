20.7 C
Incontri tecnologici tra Trump e Musk in USA

Incontri tecnologici tra Trump e Musk in USA

Donald Trump ed Elon Musk hanno ristabilito i rapporti durante i funerali di Charlie Kirk. I due sono stati ripresi mentre conversavano amichevolmente, con Musk seduto accanto a Trump.

Durante il funerale, hanno discusso animatamente mentre il segretario alla Difesa Pete Hegseth iniziava il suo discorso, interrompendo ogni tanto per ascoltare. In un momento di distensione, Trump ha dichiarato che “Elon Musk è venuto a salutare”, sottolineando il loro incontro dopo un periodo di tensione tra di loro.

Musk ha poi condiviso su X una foto che lo ritrae mentre parla con Trump, accompagnata dal messaggio “For Charlie”.

