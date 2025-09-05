Incontri sulla salute a Laveno Mombello: approcci e benessere

A Laveno Mombello si svolgerà un ciclo di incontri denominato “Dialoghi di Cura”, dedicato a temi di salute, prevenzione e benessere per le persone con decadimento cognitivo. Gli eventi si terranno nella Sala Civica di Piazza Italia e sono aperti a tutti, con ingresso libero e gratuito. Gli incontri si svolgeranno di sera, alle 20.30, e offrono strumenti pratici per familiari, caregiver e operatori.

Il programma degli incontri prevede:

Giovedì 11 settembre : “Stili di vita sani per un invecchiamento in salute”, con relatori Stefania Cataldo, Alida Todesco e Luigi Bellaria.

: “Stili di vita sani per un invecchiamento in salute”, con relatori Stefania Cataldo, Alida Todesco e Luigi Bellaria. Giovedì 18 settembre : “Demenze e comunicazione con la persona con decadimento cognitivo”, relatore Stefano Serenthà.

: “Demenze e comunicazione con la persona con decadimento cognitivo”, relatore Stefano Serenthà. Giovedì 25 settembre: “Attività occupazionali con la persona con decadimento cognitivo”, relatori Nerella Corazza, Orlando Prete e Giorgia Armellini.

Questa iniziativa è promossa dall’Associazione Progetto Rughe ODV di Gavirate in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello e altre organizzazioni locali, nell’ambito del Progetto “Vicino a te”, che sostiene l’invecchiamento attivo. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e mira a rendere la comunità “Dementia Friendly”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti riferimenti: