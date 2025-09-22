Incontri pubblici a Serra de’ Conti per il dialogo politico

A Serra de’ Conti si svolgono incontri pubblici dedicati all’ascolto e al confronto con la comunità. Il primo di questi eventi della settimana si tiene all’Auditorium “La Fornace” alle ore 19.

Come nelle precedenti occasioni in provincia di Ancona, l’intento è quello di dare voce a cittadini su temi importanti come infrastrutture, lavoro, sanità, famiglie, anziani e giovani. La partecipazione attiva di diverse categorie di persone—giovani, lavoratori, genitori, imprenditori e anziani—permette di affrontare le questioni in modo diversificato, mettendo in luce nuove necessità e opportunità.

Durante gli incontri, si è discusso delle difficoltà da superare e delle soluzioni da trovare. L’esperienza di un lungo impegno nel ruolo di amministratore è fondamentale per non sottovalutare nessun aspetto e per apprezzare il contributo di chi partecipa rendendo gli eventi un utile momento di scambio.

In questo contesto, Tiziano Consoli, candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, sottolinea l’importanza di questi eventi per coinvolgere la comunità e raccogliere proposte.