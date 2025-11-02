22.6 C
Incontri per caregiver a Dignano: sostegno e solidarietà

A Dignano continua il ciclo di incontri dedicati ai caregiver familiari, un’iniziativa volta a promuovere l’invecchiamento attivo e a sostenere chi si occupa quotidianamente di una persona cara.

Il prossimo incontro si terrà il 4 novembre alle 20.30 nella sala riunioni del Municipio, con la presenza di Michele Roveredo, fondatore dell’associazione ASLA PN, che si dedica alla sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative e al supporto delle famiglie affette da SLA.

Durante la serata, Roveredo condividerà la sua esperienza personale come figlio e caregiver, raccontando il lungo e difficile percorso accanto a sua madre malata. Questo racconto servirà come riflessione e testimonianza per chi vive situazioni simili, offrendo un’opportunità di ascolto e condivisione. L’incontro sottolineerà l’importanza della solidarietà in momenti di difficoltà, quando la malattia impatta la vita familiare.

Inoltre, l’evento sarà anche un’occasione per dare un contributo concreto alle attività dell’associazione ASLA PN. Sarà infatti possibile fare offerte libere a favore dei progetti che verranno presentati da Roveredo.

