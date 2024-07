Incontri per avere Matteo Bocelli e Barbara d’Urso in un programma Rai

Estate al lavoro per Milly Carlucci, che sta ancora mettendo insieme il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle (che andrà in onda dal 28 settembre). La conduttrice pare abbia già convinto diversi vip a scendere in pista e tra questi dovrebbero esserci Sonia Bruganelli e Federica Pellegrini. Per altri personaggi invece ci sono ancora incontri e trattative in corso.

Milly Carlucci: incontri e trattative per avere Matteo Bocelli e Barbara d’Urso.

La Carlucci da anni sogna di portare Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, prima come ballerina per una notte e adesso (che non ha vincoli di esclusiva) come concorrente ufficiale. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, Milly vorrebbe così tanto Carmelita nel suo show che starebbe cercando di convincere i vertici Rai.

Non solo la regina delle buste choc, la Carlucci ha intavolato anche una trattativa con Matteo Bocelli, che in passato è stato a Ballando in qualità di ballerino per una notte. In entrambi i casi non ci sono ancora firme o conferme, ma secondo Alberto Dandolo la padrona di casa potrebbe davvero riuscire ad arruolare la d’Urso e Bocelli.

“La presentatrice ha due volti che vuole portare nella nuova edizione, uno è Matteo Bocelli. Fervono incontri e contatti tra lui e la caparbia Milly Carlucci, che non molla. La conduttrice ha messo gli occhi sul giovane artista e lo vuole a tutti i costi nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Esiste già una trattativa per cercare di ingaggiare il figlio di Andrea Bocelli. – si legge sul settimanale Oggi – Non ci sono firme e non c’è il sì definitivo, ma i contatti vanno avanti da tempo, così come le trattative con Alan Friedman. Così come ci sono riunioni per quanto riguarda Barbara d’Urso. Infatti continua il braccio di ferro tra la nota conduttrice e i dirigenti di Viale Mazzini per ‘arruolare’ tra i ballerini anche Barbara d’Urso”.

Ce la farà Milly?