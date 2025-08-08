Incontri musicali imperdibili: eventi e concerti a Milano

Il panorama musicale si arricchisce con una serie di eventi dedicati al celebre cantautore Lucio Battisti. Dal 26 al 29 settembre, Milano ospiterà una rassegna di iniziative legate alla sua opera, permettendo ai fan di immergersi nella sua musica e storia.
Venerdì 26 settembre, il Tram storico ATMosfera offrirà un live acustico dalle 15:00 alle 18:00, che percorrerà le vie del centro, partendo e arrivando di fronte al Castello Sforzesco. Nella stessa giornata, alle 20:30, al Teatro del Buratto, andrà in scena “Battisti e i suoi amici”, un omaggio di Carlo Poddighe ai legami artistici del cantautore.
Il programma prosegue sabato 27 settembre con un convegno intitolato “Il Mulino di Anzano del Parco: solo uno studio di registrazione?”, che si terrà dalle 10:30 alle 13:00 presso Spazio Washington. Qui, musicisti e produttori condivideranno le loro esperienze relative a questo storico studio di registrazione.
Domenica 28 settembre, il Teatro Menotti ospiterà “Ancora Tutti Insieme”, uno spettacolo musicale che celebra la storica trasmissione televisiva del 1971, con performance da parte di otto ensemble del CPM Music Institute e sei artisti della STM (Scuola di Teatro Musicale).
Infine, lunedì 29 settembre, il Teatro Gerolamo accoglierà il concerto “Qualcosa che vale” alle 20:00, dedicato all’album “E già”, con l’interpretazione di Patrizia Cirulli in formazione trio.
Una preview del festival si svolgerà il 14 settembre al Mulino di Anzano del Parco con il concerto “Emozioni”, featuring Gianmarco Carroccia e Mogol, segnando la riapertura di questo storico luogo dopo quasi cinquant’anni. I biglietti per l’anteprima sono già disponibili online.
