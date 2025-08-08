Incontri istituzionali o strategie politiche? La verità in Calabria

A Reggio Calabria, il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi, ha chiarito la natura di un recente incontro con i membri del Consiglio regionale, sottolineando che si è trattato di un evento «esclusivamente a carattere istituzionale». Questa dichiarazione arriva prima della seduta di oggi, durante la quale si discuterà di questioni importanti, comprese le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto.

De Nisi ha specificato che non ci sono stati accordi politici, affermando che le questioni politiche devono essere affrontate in contesti appropriati. Ha inoltre ricordato che il suo partito è ora parte integrante del Patto Federativo moderato e riformista, costituito recentemente a Rende. I rapporti tra i membri del Consiglio regionale rimangono cordiali e non subiranno influenze dai confronti politici in corso, che pongono Azione Calabria in una posizione distinta dalla maggioranza attuale.

Il segretario ha infine esortato a focalizzarsi su temi sostanziali da discutere nella seduta di oggi, ribadendo l’importanza di evitare interpretazioni fuorvianti riguardo all’incontro. Nonostante ciò, un commento critico è emerso in risposta alle sue dichiarazioni, espresso attraverso una nota in cui si evidenzia la curiosità mediatica su come una forza politica possa mantenere una posizione distintiva mentre collabora con chi sostiene di contrastare.

L’interazione tra cordiale cortesia istituzionale e dinamiche politiche continua a destare attenzione, mentre i dettagli delle relazioni interne restano riservati.