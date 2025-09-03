Incontri gratuiti per animali a Mancini, supporto e ascolto

Domani, 3 settembre, alle ore 18:30, presso il Gt di Mancini 1 (secondo piano), si svolgerà un’iniziativa con uno sportello gratuito aperto a tutti i cittadini e ai volontari animalisti che desiderano approfondire il tema del benessere animale. Questo incontro è progettato per offrire ascolto, supporto e consigli utili, con l’intento di promuovere una cultura di rispetto e compassione verso gli animali.

In un periodo in cui l’attenzione per il benessere di questi esseri cresciuta continuamente, questa iniziativa si propone come un importante punto di riferimento. Sarà un’opportunità per condividere esperienze, acquisire nuove conoscenze o ricevere aiuto concreto. L’obiettivo è creare uno spazio inclusivo e accessibile, dove le persone possano sentirsi ascoltate e sostenute nel loro impegno per un mondo più etico e rispettoso verso gli animali.