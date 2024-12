Incontrare lupi in città diventerà sempre più comune: i consigli del WWF

La presenza di lupi nelle città italiane sta diventando sempre più comune, e il WWF ha fornito una serie di consigli per facilitare la convivenza con questi animali selvatici. Tra le specie che si avvicinano ai centri abitati, i lupi e i cinghiali sono i principali avvistamenti nelle cosiddette “zone di confine”. La crescente interazione tra uomo e lupo è dovuta in parte alla disponibilità di avanzi di cibo e rifiuti lasciati incustoditi.

Un primo consiglio del WWF è quello di non ingigantire gli avvistamenti di lupi, spesso considerati eventi straordinari, ma che in realtà sono fenomeni comuni nelle aree periferiche. È importante essere consapevoli del contesto: se ci si trova in un’area che confina con un Parco Nazionale, non sorprende avvistare un lupo, e i residenti dovrebbero proteggere i propri animali domestici. Ciò include mantenere chiusi i cancelli dei cortili per prevenire incontri pericolosi.

In caso di un incontro ravvicinato con un lupo, il WWF Abruzzo ha proposto un vademecum su come comportarsi. È consigliato rimanere calmi, aspettare e non attirare l’attenzione del lupo. Correre è sconsigliato, proprio come si farebbe nei confronti di un orso. L’approccio può essere duplice: ci si può allontanare lentamente dal luogo o cercare di allontanare il lupo battendo le mani e parlando a voce alta.

Il WWF invita a considerare questi incontri come parte della realtà ecologica attuale e a comportarsi in modo responsabile per garantire sia la sicurezza umana sia quella degli animali. Informarsi e seguire le linee guida proposte è fondamentale per una coesistenza pacifica.