Per anni l’aspetto di Vanessa Incontrada è stato commentato sui social, il caso poi è esploso quando il settimanale Nuovo ha pubblicato una sua foto in costume. La conduttrice però a Vanity Fair ha dichiarato di non essere ferita da ciò che ha letto sui social: “Gli attacchi social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza. La copertina paparazzata in spiaggia? lo stesso, non mi ha ferito“.

Incontrada contro Giorgia Meloni: “Sono sbigottita”.

La Incontrada ha parlato anche dei discorsi di Giorgia Meloni sulla comunità LGBTQ, sui migranti o il genere. Vanessa si è detta senza parole ed ha dichiarato che è atroce mettere in discussione diritti sacrosanti come quello all’aborto: “Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull’omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull’aborto mi lascia sbigottita. È un insulto che si parli ancora di vietare l’aborto, che in America abbiano deciso di annullare la sentenza che garantiva il diritto all’aborto, è un danno per tutto il mondo. Una donna non libera di decidere della sua vita è qualcosa di gravissimo. Perché ha diritto di decidere, ha diritto di non voler essere mamma, che è una grande responsabilità, di non voler crescere un figlio dopo un abuso, o semplicemente di non volerlo e basta. È atroce che venga vietato, era un argomento che avevamo già superato, dovremmo andare avanti, guardare ai veri problemi, come l’emergenza climatica ad esempio“.

Non è la prima volta che Vanessa Incontrada critica pubblicamente Giorgia Meloni. Il mese scorso la presentatrice ha detto la sua sul comizio che la leader di Fratelli d’Italia ha fatto in Spagna al raduno del partito di estrema destra Vox: “Che paura. Ancora più paura questa parte. L’orrore di queste parole“.

