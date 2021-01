RAVENNA – Una circolare con un contenuto “fortemente politico” quella che, secondo il M5s, il dirigente scolastico dell’Itis di Ravenna Antonio Grimaldi ha inviato a docenti, studenti, genitori e personale Ata per comunicare lo slittamento all’11 gennaio del ritorno in classe. “Pur non condividendo il disorientante, improduttivo e inconcludente provvedimento notturno del Governo (la notte non sempre porta consiglio) – si legge nella circolare numero 106 pubblicata anche sul sito della scuola – “l’Istituto ‘Nullo Baldini’ procrastina a lunedì 11 gennaio 2020 l’inizio delle lezioni in presenza al 50%”.

Il M5s ha puntato il dito anche sull’oggetto, definito “esplicito”, dello stesso documento: “Non condiviso cambiamento di programma”. “Pur comprendendo la delusione di tutto il mondo della scuola per il mancato rientro in classe previsto inizialmente per il 7 gennaio, credo che le parole utilizzate dal dirigente scolastico di Ravenna siano fuori luogo e non consone all’istituzione che rappresenta – ha precisato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del M5s -. Non si può utilizzare una circolare scolastica per esprimere posizioni personali o politiche. Un particolare che il professor Grimaldi dovrebbe conoscere molto bene ma che evidentemente ha dimenticato”.