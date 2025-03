Incomprensioni tra FI e Meloni: Cosa Sta Accadendo?

Lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha influenzato la politica italiana, creando tensioni all’interno della maggioranza. Matteo Salvini, leader della Lega, ha colto l’occasione per riaffermare il proprio sostegno a Trump, portando a un nuovo attrito con Forza Italia (FI). Salvini ha sostenuto che l’Italia deve lavorare per la pace insieme agli Stati Uniti, mentre Paolo Formentini, responsabile Esteri della Lega, ha criticato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, accusandola di trascinare l’Europa verso il disastro.

La reazione di Forza Italia è stata cauta. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha evidenziato l’importanza di mantenere una strategia condivisa con l’Unione Europea per evitare divisività e ha invitato il governo a continuare a sostenere l’Ucraina in modo equilibrato. Raffaele Nevi, portavoce di FI, ha avvertito la Lega che le “tifoserie” non sono utili e che è necessario un approccio responsabile.

Nel mezzo di queste divisioni, la premier Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta critica. Si avvicina infatti il Leaders Summit on Ukraine che si terrà a Londra, dove dovrà decidere se allinearsi con la posizione europeista di Tajani e di FI o avvicinarsi a quella di Salvini e Trump. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sui rapporti dell’Italia sia con Bruxelles che con Washington, in un contesto di crescente instabilità.