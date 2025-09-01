22.2 C
Incompiute miliardarie per le Olimpiadi Milano-Cortina

Da StraNotizie
L’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina sta affrontando gravi ritardi nelle opere necessarie. In totale, sono previsti investimenti statali di 4 miliardi di euro, ma le incompiute ammontano a 3 miliardi. Questo significa che molti progetti rimarranno incompleti anche dopo la conclusione dei Giochi.

Il ministro dello sport ha dimostrato un notevole ottimismo riguardo a questa situazione, nonostante i ritardi evidenti. Le opere necessarie per garantire il successo della manifestazione sportiva accumulano ritardi pericolosi che iniziano a far sorgere dubbi sulla loro realizzazione in tempo utile.

Le amministrazioni locali e gli enti coinvolti sono sotto pressione per completare le infrastrutture, ma la situazione attuale suggerisce che, se non saranno apportate modifiche significative nella gestione dei progetti, Milano-Cortina 2026 potrebbe rischiare di deludere le aspettative al momento dell’apertura. Con il crescente scetticismo, sarà importante monitorare da vicino i progressi nella realizzazione di queste opere nei prossimi mesi.

Kevin Spacey protagonista al Lido di Venezia per il cinema
