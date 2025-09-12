Inclusione lavorativa per giovani disabili a Martina Franca

Il Consiglio Comunale di Martina Franca ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno per avviare il progetto “LAVORO E INCLUSIONE”. Questo progetto è destinato a promuovere l’inserimento lavorativo e pre-lavorativo dei giovani con disabilità residenti nella zona.

Il progetto è il risultato dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel tradurre in azioni concrete i principi della Costituzione Italiana e della Legge 68/1999, mirati a garantire pari opportunità, autonomia e dignità a tutti i cittadini. Tra le principali azioni previste vi sono l’attivazione di tirocini formativi e orientativi, in collaborazione con cooperative sociali, e la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati attenti al tema dell’inclusione.

Inoltre, il progetto prevede servizi di tutoraggio e accompagnamento personalizzati per i giovani coinvolti e la creazione di un tavolo tecnico permanente. Questo tavolo avrà il compito di monitorare e co-progettare le attività in sinergia con scuole, Asl, centri per l’impiego, cooperative e famiglie.

L’Amministrazione comunale destinerà risorse specifiche alla realizzazione del progetto, partecipando anche a bandi regionali, nazionali ed europei focalizzati sull’inclusione sociale. Con quest’approvazione unanime, Martina Franca si conferma come una comunità attenta ai diritti e ai bisogni delle persone più fragili, promuovendo valori di equità e partecipazione.