Inclusione finanziaria in Italia: sfide per gli immigrati

Aprire un conto corrente, richiedere un prestito o sottoscrivere un’assicurazione sono attività comuni, ma per molte persone con un passato migratorio in Italia rappresentano ancora una sfida. Questo è quanto evidenziato nel report “Bussate e vi sarà aperto?”, presentato dalla Fondazione ISMU ETS in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio.

Lo studio fa parte del Progetto PAF! – Programma di Alfabetizzazione Finanziaria, cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, e coinvolge diversi enti, tra cui il Consorzio La Rada e il Consiglio Italiano per i Rifugiati.

Dalle testimonianze emerge che coloro che hanno un background migratorio utilizzano principalmente conti correnti, piccoli prestiti e polizze assicurative. Nonostante ciò, molte persone mostrano una crescente volontà di investire in Italia, grazie anche all’aiuto delle nuove generazioni che facilitano il dialogo con le istituzioni finanziarie.

Tuttavia, persistono diverse criticità. Le barriere linguistiche e una scarsa competenza finanziaria ostacolano l’interazione con gli intermediari. Inoltre, le banche spesso non offrono materiale informativo in lingue diverse dall’italiano e non hanno operatori esperti in contatto con un’utenza straniera.

In questo contesto, molti si rivolgono a reti informali, come connazionali o associazioni, per ricevere supporto. Tuttavia, ciò aumenta il rischio di incorrere in truffe o pratiche finanziarie non regolamentate. Un ulteriore problema è il blocco dei conti in caso di morte del titolare senza familiari in Italia.

Il Progetto PAF! ha l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi finanziari, promuovendo percorsi di formazione e sensibilizzazione. Creare un rapporto di fiducia tra immigrati e istituti finanziari è possibile, ma richiede un’adeguata alfabetizzazione finanziaria.