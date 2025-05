Inclusione a Milano: Alleanza Aism e Comune per la SM

Milano e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) hanno avviato una collaborazione per rendere la città più accogliente e inclusiva per chi vive con la sclerosi multipla (Sm). L’iniziativa è stata presentata durante il convegno “Verso un patto per Milano per la sclerosi multipla”, durante la Settimana nazionale di informazione sulla malattia, dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica su diritti, ricerca e qualità della vita.

In Lombardia, oltre 3.000 persone convivono con la Sm, e ogni anno a Milano vengono diagnosticate 100 nuove case. La malattia, sebbene invisibile, comporta sfide quotidiane come stanchezza e dolori, ma anche un forte desiderio di partecipazione attiva nella società. Aism, negli ultimi tre anni, ha fornito oltre 75.000 ore di servizi, comprese consulenze sociali e supporto psicologico, raggiungendo quasi 2.500 persone.

L’alleanza mira a portare le esigenze di chi vive con la Sm nei processi decisionali pubblici, promuovendo l’inclusione nelle scuole e nella cultura. Questa sinergia coinvolge anche collaborazioni nazionali con Anci e Unpli, rafforzando l’impatto delle iniziative. Vittorio Borgia, presidente di Aism Milano, ha sottolineato l’importanza di costruire una rete di sostegno che garantisca a ogni individuo il diritto di essere protagonista della propria vita.

Milano, con i suoi 9 centri clinici specializzati e oltre 15.000 pazienti, ha un sistema sanitario di eccellenza. Tuttavia, è necessaria una rete di supporto che comprenda accessibilità e orientamento. La cooperazione tra ente pubblico e Terzo Settore punta a creare un modello di welfare comunitario che possa essere replicato in altre città.

