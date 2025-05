Includere per Comprendere: Un Viaggio nell’Empatia

La danza è stata per Red Fryk Hey, nome d’arte di Federica Giusto, un punto di riferimento fin dall’infanzia e oggi rappresenta la sua professione come ballerina e coreografa di hip-hop. Ha realizzato un fumetto e un film danzato, oltre a partecipare a spettacoli in tutta Italia. Red ha scoperto di essere autistica all’età di 31 anni, un momento che ha segnato una svolta nella sua vita. Attraverso il suo lavoro, mira a sensibilizzare sull’inclusione delle persone nello spettro autistico, affermando che comprenderne i bisogni è essenziale.

In un’intervista, spiega come la sua esperienza scolastica sia stata caratterizzata da difficoltà legate alla gestione delle emozioni e alla comunicazione. Spesso sottovalutata dagli insegnanti, ha vissuto la sensazione di non appartenere, il che ha contribuito a episodi di depressione. Red sottolinea che l’inclusione non deve essere intesa come mera partecipazione, ma come rispetto delle individualità, dove ognuno possa essere accolto nel proprio ambiente.

All’EduFest 2025, Red condividerà le sue riflessioni sul tema degli ‘Equilibri’ nell’educazione, evidenziando l’importanza di un approccio che valorizzi le differenze. La danza, per Red, è più di un lavoro; è uno strumento di espressione che l’ha aiutata a trasformare le sue sfide in una identità positiva. Attraverso il ballo, riesce a comunicare la sua realtà e a sottolineare il valore della diversità nella società.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com