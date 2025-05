Incinta e furiosa: l’ex Gieffina denuncia l’ex

Sara Soldati, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha annunciato la sua gravidanza, confermando di aspettare una figlia. La modella ha espresso il suo disappunto sui social per le notizie false circolate riguardo alla sua relazione con Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, avviando azioni legali contro chi ha diffuso rumor infondati. Soldati ha sottolineato che non tollererà attacchi misogini che coinvolgono la sua futura bambina, descrivendo tali comportamenti come inaccettabili.

La gravidanza era già stata anticipata da Chi Magazine, ma né Soldati né Del Vecchio avevano confermato l’indiscrezione fino ad ora. Negli ultimi giorni, sono emerse voci che accusavano Del Vecchio di comportamenti discutibili durante la dolce attesa di Sara. In risposta, la modella ha ribadito la falsità delle accuse e l’intenzione di proteggere questo momento speciale da attacchi ingiustificati, affermando che nessuno ha il diritto di infangare un periodo così sacro.

Per quanto riguarda la relazione tra Soldati e Del Vecchio, si sa che è iniziata circa otto anni fa, con alti e bassi, ma recentemente hanno deciso di ufficializzare il loro legame, pianificando un futuro insieme a partire da settembre 2024. Nonostante la sua posizione di rilievo, Del Vecchio tiene la sua vita privata riservata e preferisce rimanere lontano dai riflettori.

