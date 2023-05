Incinta dei suoi cuccioli vaga in strada affamata: nessuno la aiuta

Una cagnolina incinta ha vagato per settimane affamata in strada senza che nessuno l’aiutasse: dopo il salvataggio ha dato alla luce i cuccioli.

Stremata e senza alcun riparo, una cagnolina incinta ha vagato per le strade di una cittadina degli Stati Uniti d’America per intere giornate senza ricevere aiuto da nessuno. La povera quattro zampe, a causa delle precarie condizioni di salute in cui versava, non riusciva a procurarsi il cibo di cui aveva bisogno. Condannata all’indifferenza dei passanti, ai quali si avvicinava nella vana speranza di ricevere qualcosa da mangiare, la cagnetta aveva ormai esaurito le ultime forze che le restavano.

Cagnolina incinta vaga in strada condannata all’indifferenza di tutti (VIDEO)

Il filmato che la ritrae è stato condiviso pochi giorni fa su YouTube dal canale ufficiale di Animal Rescue (account social @AnimalRescue).

Il video, intitolato «Pregnant Dog Mom Collapsed from Hunger, Begging Passersby for Help But No One Cared About Her» (tradotto in italiano: «Mamma di cane incinta collassata per la fame dopo aver implorato aiuto ai passanti ma senza che nessuno si accorgesse di lei»), mostra il salvataggio della cagnolina. La dolce quattro zampe, alla quale è stato dato il nome di Charlotte, è stata soccorsa dalla strada dopo essere svenuta per la fame.

Fortunatamente, infatti, i volontari di un rifugio per animali sono stati avvisati della presenza della cagnetta e l’hanno raggiunta. Appena tredici ore dopo il salvataggio, Charlotte ha dato alla lice dodici adorabili cuccioli. La cagnolina si è mostrata sin da subito una mamma estremamente affettuosa e attenta. Adesso sia Charlotte sia i dodici piccolini si trovano presso il rifugio. Non appena i cagnolini saranno cresciuti verranno dati in adozione così come la loro mamma, nella speranza che trovino tutti una famiglia pronta ad amarli per il resto della loro vita.

Sui social network sono diffuse notizie riguardanti animali domestici che cercano in tutti i modi di farsi aiutare quando ne hanno bisogno. Sono moltissime le storie di cagnoline e gattine che cercano di trovare un posto sicuro per i loro piccoli che stanno per nascere o che sono appena nati. Così ad esempio è stato per una premurosa gatta randagia che a Montréal (città della provincia del Québec in Canada) è riuscita a trovare un modo per farsi adottare insieme ai suoi quattro cuccioli da una amorevole famiglia, salvando così se stessa e i suoi piccoli da una vita in strada e dalle rigide temperature invernali; così è stato anche per una dolce gattina che ha scelto la sua nuova casa e l’umana che si sarebbe dovuta prendere cura di lei e del suo cucciolo di poche settimane di vita, presentando alla donna la sua famiglia. (di Elisabetta Guglielmi)