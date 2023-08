Incinta cerca rifugio in chiesa per dare alla luce i suoi cuccioli

La cagnolina incinta cerca un rifugio in chiesa per dare alla luce i suoi cuccioli senza pericoli: adesso cercano tutti una casa.

Buoni samaritani, associazioni, rifugi, canili provano a fare di tutto pur di aiutare un animale in difficoltà. Sfortunatamente, ogni giorno vengono abbandonati animali e molti sono anche quelli che hanno subito abusi. Proprio qui entrano in gioco loro per cercare di regalargli un futuro migliore. L’ultima storia toccante vede come protagonista Elsa.

La cagnolina arriva incinta in chiesa per cercare rifugio

Il suo nome è Elsa ed è un bellissimo esemplare di pastore tedesco di circa 6 anni. La sua storia sta facendo rapidamente il giro dei social network, nella speranza che possa presto trovare sistemazione stabile, così come i bellissimi cuccioli che ha dato alla luce in un momento di difficoltà.

La cucciola di 6 anni è stata trovata mezza morta, agonizzante e incinta alcuni mesi fa, mentre si strascinava in condizioni precarie. L’unica salvezza, per lei, era stata quella di aver raggiunto una chiesa dove, non solo aveva trovato un riparo temporaneo, ma anche persone in grado di donarle amore e tutto l’aiuto di cui aveva bisogno. Proprio queste persone non hanno voltato le spalle alla cagnolina e le hanno prestato soccorso, Portata dal veterinario hanno fatto subito gli accertamenti del caso ed è risultata negativa leishmaniosi ed erlichia.

Subito dopo ha dato alla luce sei splendidi cuccioli che sono rimasti con lei fino allo svezzamento. Mentre alcuni sono stati adottati, altri sono ancora alla ricerca di una casa, proprio per questo motivo una volontaria ha pubblicato un appello per carcare di aiutare la cucciola di pastore tedesco e i suoi sei cuccioli a trovare una casa per sempre. Dei cuccioli rimasti ci sono ancora un maschietto e una femminuccia. Il papà doveva essere un lupoide di taglia grande vista la stazza che hanno i cuccioli. Mamma e cuccioli si trovano in Campania, ma per una buona adozione sono disposti ad arrivare ovunque. Per avere ulteriori informazioni visitare la pagina pubblica Facebook “Adotta un cane dal Canile”, da lì si può risalire al post e trovare i contatti di chi si prende cura dei cani.