Incidenti sul lavoro, Meloni incontra i sindacati e annuncia risorse straordinarie

L’incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi segna l’avvio di un’alleanza per la sicurezza dei lavoratori. La premier Giorgia Meloni ha presieduto la riunione, insolitamente inclusa nella sua agenda, insieme a rappresentanti dell’esecutivo e dei sindacati. Meloni ha sottolineato che la sicurezza, specialmente riguardo agli infortuni mortali, è una “priorità” e una “ferita aperta” per il Paese, esprimendo la necessità di affrontare la situazione.

Durante la riunione è stata annunciata l’assegnazione di 650 milioni di euro tramite l’Inail, aggiungendosi ai 600 milioni già previsti per un totale di oltre 1,2 miliardi da investire nella sicurezza sul lavoro. Il governo ha mostrato disponibilità a rivedere le normative sui subappalti per migliorare i controlli e potenziare la formazione nei settori ad alto rischio, come edilizia e logistica. Meloni ha proposto un elenco nazionale di enti per garantire la qualità della formazione e ha suggerito di estendere la copertura assicurativa Inail a studenti e personale scolastico.

I sindacati hanno espresso una moderata soddisfazione per la disponibilità al dialogo e l’impegno del governo. Tra le richieste accolte, vi è la creazione di un tavolo di lavoro sulla sicurezza presso la Presidenza del Consiglio. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha descritto la riunione come “assolutamente proficua”, evidenziando la collaborazione. Ha altresì annunciato la creazione di un Osservatorio sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel lavoro, avviando un confronto immediato con le parti sociali.

