Incidenti sul lavoro in Italia: un’emergenza da affrontare

Recenti eventi tragici sul lavoro hanno evidenziato la continua pericolosità di alcune professioni in Italia. Un operaio di una ditta di elettronica è morto a Roma schiacciato da un macchinario, mentre un suo collega è attualmente in condizioni gravi in ospedale. La Cgil di Roma e del Lazio ha sottolineato che questo è solo l’ennesimo caso di incidenti mortali nella catena degli appalti.

Tuttavia, la situazione non riguarda solo la Capitale. A Mugnano, in provincia di Napoli, un operaio di 63 anni è deceduto dopo essere caduto da un tetto alto sette metri. Incidente simile è avvenuto a Cicciano e a Montalto di Castro, dove un operaio è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica.

Nei primi otto mesi dell’anno sono state segnalate 674 morti bianche all’Inail. I dati devono essere interpretati rispetto a politiche che, nel tempo, hanno compromesso la sicurezza sul lavoro a favore del profitto. Inoltre, l’Inail ha registrato 384.007 infortuni, con l’84% avvenuto sul luogo di lavoro. Gli incidenti mortali in itinere hanno colpito 186 persone, segnalando un aumento dell’8,8% rispetto all’anno precedente. I settori più colpiti rimangono edilizia, manifatturiero, agricoltura, trasporti e magazzinaggio, con una maggioranza di lavoratori stranieri tra i 55 e i 64 anni.

Il contesto occupazionale è preoccupante, con il presidente dell’Istat che ha evidenziato che 4 donne su 10 in Italia sono inattive. I cosiddetti neets, giovani che non studiano né lavorano, sono in costante aumento, raggiungendo il 22,4% nella fascia di età tra i 25 e i 39 anni. A fronte di un incremento complessivo degli occupati, si nota un calo tra i giovani, mentre gli over 50 continuano ad aumentare, segnalando tendenze strutturali nel mercato del lavoro.