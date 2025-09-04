28.4 C
Incidenti sul lavoro in Italia: rischio e sicurezza nei cantieri

Da StraNotizie
Un operatore di una macchina per movimento terra è stato seriamente ferito a seguito di un incidente sul lavoro. È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato presso l’ex Pavimental, un impianto dedicato alla produzione e recupero di materiali bituminosi, storico fornitore di Autostrade. Durante la mattinata, l’operaio alla guida del pesante mezzo ha subito un parziale ribaltamento, rimanendo intrappolato. I colleghi sono intervenuti prontamente per soccorrerlo, e il personale sanitario del 118 ha richiesto l’arrivo dell’eliambulanza per un trasporto rapido.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Anagni e gli ispettori del servizio di controllo. Le prime informazioni parlano di traumi al torace e alla testa per l’operaio coinvolto.

