Incidenti sul lavoro in Italia: rischi e prevenzione urgente

Incidenti sul lavoro in Italia: rischi e prevenzione urgente

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 48 anni a Cantalupo nel Sannio, che ha subito l’amputazione della mano destra a causa di una macchina per il taglio del legno. L’evento è avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Subito dopo l’accaduto, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia per ricevere le prime cure. Data la gravità della situazione, i medici hanno deciso di trasferirlo in un ospedale di Napoli.

Nel nosocomio napoletano, un’équipe medica ha effettuato un intervento chirurgico complesso nel tentativo di riattaccare la mano amputata. L’operazione ha richiesto l’uso di tecniche di microchirurgia per ripristinare le funzioni vascolari e nervose.

Attualmente non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute dell’operaio.

