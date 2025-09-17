Incidenti sul lavoro in Emilia-Romagna, rischi nel cantiere

Oggi pomeriggio, in un cantiere di via Pizzardi a Bologna, un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 33 anni di origine pakistana. L’allerta è scattata intorno alle ore 16, quando il lavoratore è rimasto ferito mentre si trovava all’interno dell’area di costruzione.

I sanitari del 118 sono subito intervenuti per stabilizzare l’uomo e successivamente lo hanno trasportato in ospedale in codice 2, con condizioni non critiche. Sull’incidente stanno indagando anche la polizia e il personale dell’Ispettorato del lavoro, che stanno conducendo accertamenti per capire la dinamica del sinistro e verificare il rispetto delle normative di sicurezza nei cantieri.

Purtroppo, questo episodio si inserisce in una serie di incidenti che hanno colpito in particolare i lavoratori del settore edilizio in Emilia-Romagna, notoriamente tra i più esposti ai rischi. L’Ispettorato del lavoro, insieme alle forze dell’ordine e alle autorità sanitarie, tiene sotto monitoraggio costante la situazione nei cantieri.

Le cause dell’infortunio sono ancora sconosciute; dalle prime indagini sembra che l’uomo sia stato coinvolto in una dinamica che è al vaglio, ma non si escludono diverse ipotesi.