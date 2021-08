E’ morto la notte scorsa all’ospedale di Aosta Velio Dal Dosso, di 51 anni, operaio che ieri pomeriggio è stato travolto da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere di Gressan. Nell’incidente, che si è verificato in frazione Barral, ha perso la vita anche Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare dell’impresa edile che stava costruendo un b&b. Entrambi sono rimasti schiacciati dalla lastra che probabilmente è scivolata dal camion su cui si trovava. Erano stati condotti in ospedale in gravi condizioni, Pepellin è morto subito dopo il ricovero e Dal Dosso era stato ricoverato in Rianimazione.

Dovevano scaricare delle lastre di cemento precompresse da un camion, quando una di queste, per motivi ancora da chiarire, si è sfilata dalle braghe che le tenevano legate ed è scivolata fuori dal mezzo, schiacciando Sandro Pepellin e l’operaio Velio Dal Dosso. Per liberare i due uomini è stato necessario utilizzare una gru.

“E’ una tragedia che ci la lasciato tutti sgomenti – commenta il sindaco di Jovencan, Riccardo Desaymonet – questo doveva essere il suo ultimo cantiere prima della pensione. Invece, una tragedia. Lui ha dato tanto come amministratore per il paese ed era ben voluto da tutta la comunità”.

La procura ha aperto un’inchiesta e il cantiere è stato posto sotto sequestro.