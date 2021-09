Due operai sono morti intossicati all’interno del Campu dell’università Humanitas di Pieve Emanuele (in via Rita Levi Montalcini), mentre erano in procinto di caricare una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori dell’ateneo e per alimentare l’impianto antincendio. Si chiamavano Emanuele Zanin e Jagdeep Singh.

Zanin aveva 46 anni ed era originario di Brescia, il suo collega indiano ne aveva 42, lavoravano per la ditta “Autotrasporti Pe” di Costa Volpino che lavora in subappalto per la monzese “Sol Group spa”. Secondo quanto appreso i due avevano già svolto questa operazione ma la perdita di azoto, provocata da motivi ancora da chiarire, ha travolto i due lavoratori uccidendoli in pochissimo tempo.

MORIRE DI LAVORO

Inutili i soccorsi, i tecnici sono morti nella stanza adibita al travaso. Al caso lavorano i carabinieri e il personale dell’Ats di Milano per verificare se ci siano stati errori nella manovra o mancanze strutturali.

L’area è stata messa sotto sequestro. A ritrovare i corpi è stato il manutenore dell’azienda che lavora all’interno della struttura sanitaria: li ha trovati sule scale vicino al serbatoio: non avevano ancora cominciato le operazione di rifornimento.

Uno dei principali usi dell’azoto liquido a livello ospedaliero è il raffreddamento dei frigoriferi che custodiscono farmaci o reperti biologici. Può raggiungere una temperatura di 70 gradi sotto lo zero. Sul caso indaga la procura di Milano, l’ipotesi è omicidio colposo. Sul posto è giunta la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e un medico dell’Ats, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Ministro del Lavoro Orlando: “Avanti su sanzioni e ispezioni”

“Ieri, in occasione del vertice con i sindacati sulla sicurezza, sono state assunte delle decisioni importanti”, ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“E’ stato deciso – ha aggiunto – di lavorare sul fronte delle sanzioni, del potenziamento degli ispettorato nazionale del lavoro. E’ stato deciso di responsabilizzare le regioni per il potenziamento delle Asl. E poi si lavora di più sulla raccolta dei dati che sono il presupposto fondamentale anche per qualificare le imprese e guardare alla loro storia dal punto di della prevenzione della capacità di contrastare il rischio”.