Animali

Incidenti stradali in Bergamasca: allerta cervi e ungulati

Incidenti stradali in Bergamasca: allerta cervi e ungulati

A Bergamo si segnala un aumento degli incidenti stradali causati dai grandi ungulati, in particolare dai cervi. I dati forniti dalla polizia provinciale indicano che, nel biennio, si sono registrati 174 incidenti, con 109 nel 2024 e 65 nell’anno corrente. Anche se i numeri sembrano contenuti, la maggior parte degli incidenti avviene nella parte finale dell’anno. Dal 2019 al 2024, solo nel 2020 si è verificato un numero inferiore a 90, con 83 incidenti, mentre nel 2019 se ne contarono 95, nel 2021 115, nel 2022 106 e nel 2023 110.

Daniele Carrara, sovrintendente della polizia provinciale di Bergamo, evidenzia che questi dati sono significativi e sono legati al numero crescente di ungulati nel territorio. Negli ultimi anni si è registrato un aumento in particolare della popolazione di cervi, che nel 2025 ha raggiunto un censimento di 4.047 esemplari.

Molti di questi animali si trovano nelle vicinanze delle strade, come nella statale della Val Cavallina, dove l’ambiente circostante è favorevole alla loro presenza. Sebbene ci siano stati pochi casi di feriti gravi tra gli automobilisti, spesso i veicoli e gli stessi animali subiscono danni considerevoli. Carrara spiega che, in caso di collisione con un cervo, i veicoli possono riportare gravi danni, mentre le conseguenze per gli animali sono quasi sempre fatali.

Per affrontare questo problema, sono stati aumentati i piani di prelievo, con l’ultimo approvato che prevede la cattura di 1.195 cervi, oltre a un ulteriore piano di controllo per ridurre la popolazione.

