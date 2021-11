Addio effetto lockdown sugli incidenti stradali: l’unica cosa positiva della pandemia, la riduzione di morti e feriti, non c’è più: secondo le stime di Aci e Istat relative ai primi sei mesi del 2021 in Italia torna ad aumentare “in maniera significativa” la mortalità. Rispetto allo stesso periodo 2020 infatti i numeri ci dicono che c’è un incremento, di incidenti con lesioni (+31,3%), vittime (+22,3%) e feriti (+28,1%). In pratica l’effetto lockdwon sulla sicurezza stradale è durato fino a gennaio/febbraio, poi a marzo il numero di vittime e incidenti è tornato con forza a salire.

Va detto, però, che prendendo in considerazione un periodo più lungo – la media degli anni 2017-2019 – e lontano dal Covid i dati risultano in calo: incidenti stradali -22,5%, deceduti -19,8% e feriti -27,6%. Una riduzione però ancora lontana dagli obiettivi fissati dalla Ue che dovrebbero portate a zero vittime sulle strade. C’è ancora molto da fare insomma, come ha spiegato lo stesso presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani presentando i numeri.

A proposito di numeri: dal primo gennaio al 30 giugno scorso abbiamo avuto 65.116 incidenti che hanno causato 1.239 morti e 85.647 feriti: in media 360 incidenti, 7 morti e 473 feriti ogni giorno. E va sottolineata un’emergenza nell’emergenza: l’aumento delle vittime, in modo particolare, su autostrade (+50%) e “solo” tra il 17 e il 20% sulle strade urbane ed extraurbane. Una vera e propria inversione di tendenza, dovuta all’incremento di traffico proprio sulle autostrade.

Le percorrenze medie, infatti, nel periodo gennaio – giugno 2021 hanno visto i km fatti in autostrada aumentare del 24%. Mentre invece sulle strade extraurbane nei primi 2 mesi dell’anno si registrano notevoli diminuzioni nelle percorrenze medie rispetto al 2020: a partire dal mese di marzo il traffico risulta crescente e si stabilizza su un aumento del 5% nei mesi estivi.