Incidenti Stradali: Buco nel Parco della Caffarella a Roma, Bus Affonda

Il 25 settembre, a Roma, un autobus della linea 87 è rimasto incastrato in una voragine che si è aperta in strada, nel quartiere vicino al parco della Caffarella. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Il mezzo pubblico ha bloccato le ruote posteriori sul lato sinistro nella maxi buca. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16:00 per liberare il bus dalla voragine, che si ritiene si sia formata mentre il veicolo stava transitando.

A seguito dell’incidente, l’area è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza degli interventi di rimozione e per consentire ai vigili di lavorare senza rischi. La polizia locale, in particolare il VII gruppo Appio, è anch’essa intervenuta per gestire la viabilità e ha disposto la chiusura di parte di una piazza e il restringimento della carreggiata.

Questo episodio non è isolato; Roma è frequentemente colpita da problemi legati al manto stradale e alle voragini. Solo nei mesi precedenti, si era verificato un altro caso eclatante: una betoniera, durante dei lavori per riparare una precedente buca, era sprofondata in un’altra voragine che si era aperta improvvisamente. Questo incidente avvenne nel quartiere Quadraro e portò alla necessità di interventi imponenti da parte dei vigili del fuoco, supportati da autogru.

Il veicolo coinvolto nel recente incidente pesava circa 10 tonnellate e stava trasportando materiale di riempimento quando ha iniziato ad affondare nella buca, creando situazioni di pericolo. Fortunatamente, il conducente della betoniera non riportò danni nonostante la situazione critica.

I problemi delle voragini a Roma sono frequentemente attribuiti a cause come perdite d’acqua e fenomeni meteorologici che indeboliscono il terreno stradale. Recentemente, anche in Lombardia si sono verificati eventi simili di maltempo che hanno causato l’apertura di voragini, segnando un trend preoccupante in diverse aree del paese.

La situazione delle infrastrutture stradali a Roma resta quindi una questione critica, con continue segnalazioni degli automobilisti e interventi urgenti da parte delle autorità locali.