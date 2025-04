Incidenti nei Panini al Cioccolato: Tre Bambini in Ospedale, Indagini dei Nas a Spinea

Tre bambini sono stati portati al pronto soccorso dopo aver mangiato panini al cioccolato contenenti graffette metalliche, acquistati in un supermercato di Spinea, in provincia di Venezia. L’episodio è emerso dopo che una madre ha notato dolori addominali nei piccoli e, controllando le merendine residue, ha trovato graffette nell’impasto. I genitori sono stati avvisati e i bambini sono stati portati all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove sono stati sottoposti a esami radiografici per verificare la presenza di oggetti ingeriti.

A seguito della segnalazione, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha avviato un’indagine per chiarire l’origine della contaminazione. I Nas di Treviso hanno ritirato il lotto interessato dal supermercato e stanno conducendo verifiche interne. Il prodotto proviene da un laboratorio fornitore esterno. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del supermercato, ma tutta la partita è stata ritirata in via precauzionale e le autorità sanitarie continuano gli accertamenti.

Secondo i rapporti, in un caso è stata rinvenuta una graffetta nelle feci di uno dei bambini, ma fortunatamente non si segnalano conseguenze cliniche gravi. Le famiglie coinvolte hanno chiesto maggiore attenzione lungo tutta la filiera alimentare e controlli accurati sui processi di confezionamento. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Spinea, creando allarme tra i consumatori.