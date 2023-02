Incidenti, frontale in galleria A14: tre morti e un ferito

Tre morti e un ferito grave in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina all’altezza del km 300+500 nella galleria Castello di Grottammare dell’A14, in provincia di Ascoli Piceno. Nel frontale tra un tir e un’auto, sono morti tre dei quattro occupanti della vettura (si tratterebbe di un padre e due figli), mentre il quarto passeggero è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Code in autostrada dove è stata disposta la chiusura del tratto della A14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Bologna.