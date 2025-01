Incidenti di Capodanno: Salvini Smentito e Renzi Accusa di Inganno

Matteo Salvini ha elogiato il nuovo Codice della Strada, sostenendo che ha portato a una riduzione dei morti e degli incidenti durante il Capodanno. Ha dichiarato che, dalla sua introduzione a metà dicembre, i morti sarebbero diminuiti del 25% e gli incidenti del 21%. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano 429 incidenti e 240 feriti, rispetto ai 482 incidenti e 305 feriti dell’anno precedente, ma il numero delle vittime è rimasto praticamente invariato, passando da 10 a 9.

Nonostante i complimenti di Salvini, l’Associazione Sostenitori della Polizia Stradale (Asaps) ha contestato questi dati. Il presidente Giordano Biserni ha dichiarato che non ci sono state diminuzioni significative negli incidenti mortali dopo le modifiche al Codice. Salvini ha menzionato “50 vittime a fronte di 67 dell’anno precedente” nel periodo dal 14 al 18 dicembre. Tuttavia, Biserni ha evidenziato che i numeri di Salvini si riferiscono solo agli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, i quali rappresentano solo il 34% totale degli incidenti con lesioni; il restante 66% è invece gestito dalle Polizie Municipali. L’Asaps ha quindi stimato che le vittime siano state almeno 111, più del doppio rispetto ai dati presentati da Salvini, e simili a quelli del 2023 per lo stesso periodo.

Anche Matteo Renzi ha critico Salvini, definendolo un “bugiardo” su X e contestando le sue affermazioni riguardo al Codice della Strada. Ha sottolineato che, nonostante la notevole diminuzione nella vendita di vino, il numero dei morti sulle strade non fosse diminuito. Renzi ha accusato Salvini di essere un “demagogo” e ha commentato che Giorgia Meloni è un’abile influencer. Come l’Asaps, Renzi ha ribadito che i dati presentati dal ministro non includono gli incidenti rilevati dalla polizia municipale e ha accusato Salvini di utilizzare la tragedia delle strade per giustificare il Codice in una manovra ritenuta “meschina”.

Il dibattito sulle statistiche e le loro interpretazioni continua, con tensioni politiche che si intensificano tra i vari attori coinvolti nel governo e la loro gestione della sicurezza stradale.