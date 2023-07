Incidenti, auto contro muretto nel barese: morta 13enne

Una ragazzina di 13 anni è morta questa sera in un incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Cellamare e Noicattaro, in provincia di Bari. Ferita non in modo grave la madre, che era alla guida della vettura che si è schiantata contro un muretto. Il sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio si dice “addolorato e profondamente scosso. Cellamare piange la scomparsa di una piccola ragazza di appena 13 anni. Anche lei maledettamente tolta all’amore della sua vita per un tragico incidente stradale avvenuto poco fa sulla Cellamare-Noicattaro. Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito i suoi genitori, i suoi parenti ed amici”, conclude.