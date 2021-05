Incidente stradale in provincia di Arezzo: questa mattina alle ore 7.45 nei pressi della località Rofelle nel comune di Badia Tedalda un mini van con sei persone a bordo è uscito di strada precipitando in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso.

E’ stato estratto il prima ferito ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Donato di Arezzo. Gli interventi sono in collaborazione tra i vigili del fuoco e il personale sanitario che è salito sull’elicottero Drago dei pompieri per raggiungere i feriti.

Sul posto sono presenti quattro ambulanze, di cui una proveniente dall’Emilia Romagna, e due elicotteri (Drago e Pegaso). Alcuni dei feriti hanno riportato traumi gravi.

I feriti sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna.

I primi soccorritori ad arrivare sul posto sono stati gli elisoccorritori calati dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre una persona dell’abitacolo del mezzo, per poi affidarlo ai sanitari del 118 che hanno preso in carico anche le altre 4 persone coinvolte.

Sul posto, oltre alla esquadre di Arezzo, anche una squadra di vigili del fuoco del comando di Rimini, carabinieri, personale del SAST ed elisoccorso Pegaso.