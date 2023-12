Incidenti a Ballando con le Stelle: si strappano i pantaloni di Lorenzo e Teo

La puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle si è aperta con le improvvisazioni dei concorrenti. Gli uomini hanno dovuto ballare sulle note di iconiche hit degli anni 70/80, ma durante le esibizioni sono successi degli incidenti. I costumi di due concorrenti hanno ceduto lasciando i vip in mutande.

Incidenti di percorso a Ballando con le Stelle.

Teo Mammucari ha iniziato a ballare Staying Alive con Anastasia Kuzmina e nel bel mezzo dell’esibizione i suoi pantaloni si sono aperti a metà. Il comico ha fermato la performance ed ha chiesto la parola a Milly Carlucci: “La sarta è stata due ore a lavorare dietro e io mi chiedevo che cosa stesse facendo. Le ho detto cosa stesse facendo. Adesso ho capito. Mi ha allentato il filo. Io mi sono piegato e si è aperto tutto. Ora avviso i giurati, se mi danno un votaccio io mi giro e faccio vedere lo spacco. Ho un taglio enorme dietro ai pantaloni guardate“.

Gli incidenti a Ballando non sono finiti, perché subito dopo Teo, si è esibito anche Lorenzo Tano, che ha avuto lo stesso tipo di imprevisto. Il figlio di Rocco Siffredi ha ballato More Than A Woman e quando si è lanciato a terra i suoi pantaloni si sono aperti a metà proprio sul cavallo! A differenza di Mammucari, Tano ha continuato a ballare. Appena la musica è finita Milly ha avvisato il ragazzo: “Lorenzo non ti girare troppo perché anche a te si sono rotti i pantaloni“. Mariotto è intervenuto: “Oddio ma i tuoi pantaloni si sono strappati proprio lì in quel punto oddio“. Per non rischiare che facesse vedere troppo, Lucrezia Lando ha coperto il suo compagno di ballo (e fidanzato).

Si sono rotti anche i pantaloni di Lorenzo Tano.

