Incidente tragico allo stadio: tifoso in gravi condizioni dopo caduta dalla curva durante Novara-Pro Patria

Grave incidente al termine della partita di Serie C tra Novara e Pro Patria, avvenuto il 25 gennaio. Un tifoso di circa 40 anni è caduto nel fossato dello Stadio Silvio Piola, precipitando da un’altezza di 7-8 metri. La caduta, verificatasi dopo il fischio finale della gara, potrebbe essere stata causata dalla pioggia o da un eccessivo sbilanciamento dal parapetto mentre i giocatori si avvicinavano ai tifosi per un saluto. Il supporter ha battuto la testa ed è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza presente allo stadio e successivamente trasferito in rianimazione all’ospedale di Novara, dove versa in condizioni critiche.

L’episodio ha creato un’atmosfera surreale allo stadio, costringendo le squadre a cancellare le conferenze stampa post-partita. Il Novara Football Club ha emesso un comunicato di vicinanza alla Pro Patria, esprimendo rispetto per la situazione delicata del tifoso. La società ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nel post-gara, in considerazione dello stato di apprensione dei presenti.

Nonostante la gravità della situazione, il malcontento dei tifosi per le difficoltà attraversate dalla Pro Patria in questo periodo era palpabile, ma l’incidente ha dirottato l’attenzione su questioni più serie e preoccupanti, segnando il termine della giornata di calcio con uno strascico di preoccupazione e silenzio. La situazione del tifoso resta critica e continuano le indagini sull’accaduto.