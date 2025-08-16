Incidente tragico a Lattarico: giovane atleta perde la vita

Una tragedia ha colpito la provincia di Cosenza, nel comune di Lattarico, dove un giovane di 14 anni, Francesco, ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo stava viaggiando sulla sua bicicletta elettrica e ha avuto un impatto mortale contro un muro. Il violento schianto non gli ha lasciato scampo e, secondo fonti locali, Francesco è morto sul colpo.

La Procura di Cosenza ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli utili sulla dinamica della tragedia. Non è ancora chiaro se Francesco sia stato urtato da un altro mezzo prima di colpire il muro o se abbia perso il controllo della bicicletta a causa di una manovra.

La comunità di Lattarico è profondamente scossa dalla scomparsa del giovane, molto conosciuto in paese. Era un aspirante calciatore e giocava nella squadra giovanile del Rende Calcio. La società ha espresso il proprio cordoglio attraverso un annuncio sui social media, in cui ha annunciato la sospensione di tutte le attività online in segno di rispetto per la famiglia di Francesco, che è legata alla squadra tramite il padre, Vittorio, medico sociale del club.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, ha commentato l’episodio, sottolineando il dolore per la perdita di una vita così giovane e l’importanza di proteggere i nostri ragazzi.