Incidente sull’A4 a Milano: Traffico Paralizzato tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa

Un incidente stradale ha coinvolto tre automobili e un mezzo pesante sull’A4 a Milano, tra Sesto San Giovanni e viale Certosa, in direzione Torino, causando lunghe code e bloccando il traffico. L’incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino del 20 febbraio, all’altezza del km 127+600. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma un uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. L’incidente ha provocato fino a 8 chilometri di coda sull’autostrada A4. Per i veicoli provenienti da Brescia e diretti verso Milano/Varese, è stato suggerito di uscire a Monza, continuare lungo l’autostrada A52 Tangenziale Nord di Milano verso Rho e rientrare in A8 Milano-Varese.

La situazione del traffico risulta particolarmente complicata, con la segnalazione di 8 chilometri di coda in transito. Secondo quanto riportato da Il Giorno, nel sinistro non ci sono stati feriti gravi, il che ha evitato situazioni più gravi. Gli aggiornamenti sulla situazione continuano a essere monitorati, riflettendo le attuali condizioni del traffico e le misure di emergenza messe in atto.